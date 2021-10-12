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    Mehmet Ekici, Nürnberg'e transfer oluyor

    Mehmet Ekici, Nürnberg'e transfer oluyor

    Son olarak Fenerbahçe forması giyen ve 1 yılı aşkın süredir boşta olan Mehmet Ekici'nin, yeni takımı belli oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 11:17
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    4 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Mehmet Ekici'de sıcak gelişme. 31 yaşındaki Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oluyor.

    Tecrübeli futbolcunun, eski takımı Nürnberg'in yolunu tutacağı iddia ediliyor. Nürnberg ile yarım sezon idmanlara çıkacak olan Mehmet Ekici, yeni sezonda takımın vazgeçilmezlerinden olmak istiyor.

    Mehmet Ekici, Nürnberg e transfer oluyor #1

    MEHMET EKİCİ HANNOVER'LE DE İDMANLARA ÇIKMIŞTI

    Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisinden beklenen performansı bir türlü veremeyen ve 1 yılı aşkın süredir boşta olan Mehmet Ekici, Hannover ile idmanlara çıkmıştı. Mehmet Ekici, son olarak Şanlıurfaspor ve Hekimoğlu Trabzon'dan teklif almış ancak bu teklifleri geri çevirmişti.

    FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ OLAYLI OLMUŞTU

    Hatırlanacağı üzere Trabzonspor, Mehmet Ekici'yi Beşiktaş'a göndermek istemiş ancak oyuncu Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtince uzun süre kadro dışı bırakılmıştı. Mehmet Ekici, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

    Mehmet Ekici, Nürnberg e transfer oluyor #2

    FENERBAHÇE'DE 49 MAÇTA 10 GOLE KATKI

    Fenerbahçe'de de yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerde tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

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