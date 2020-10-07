Mehmet Ekici, Rusya Premier Ligi takımlarıyla görüşüyor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra takım bulamayan Mehmet Ekici, henüz transfer dönemi sona ermeyen Rusya'nın orta düzey takımlarıyla görüşüyor.

Bayern Münih altyapısından yetişen; Werder Bremen kariyeriyle birlikte Süper Lig'e dönen Mehmet Ekici, Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonun ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Sarı-lacivertli forma altında yaşadığı sakatlıklarla birlikte kariyeri büyük bir düşüşe geçen tecrübeli futbolcu sezon başında serbest kalırken, transfer döneminde adı birçok kulüple anılmasına karşın kulüpsüz kaldı.

Galatasaray ile temas halinde olan Mehmet Ekici'nin transferi Fatih Terim'in veto etmesiyle gerçekleşmemişti.

RUSYA LİGİ'NDEN BİRÇOK TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR

Birçok ülkede transfer sezonu bitmesiyle birlikte ocak ayına kadar kulüpsüz kalması beklenen 30 yaşındaki futbolcu menajeri aracılığıyla henüz transfer döneminin bitmesine 10 gün kalan (17 Ekim'de bitiyor) Rusya Ligi takımlarıyla görüşüyor.

Şu ana dek birçok Rus takımıyla temasta bulunan milli futbolcunun 10 gün boyunca görüşmelerini sürdürüp futbol hayatına Rusya Premier Lig'inde devam etmeyi istediği öğrenildi.

Mehmet Ekici, Fenerbahçe formasıyla 3 sezonda sadece 45 maça çıkabilirken takımına 3 gol 2 asistlik katkı sağlayabildi.