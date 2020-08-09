Mehmet Ekici'ye Hannover 96 talip oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'yi Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 istiyor.

Sarı-lacivertlilere transfer olduktan sonra sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Mehmet Ekici'nin sözleşmesi geçtiğimiz günlerde sona ermişti.

ALMANYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamayı düşünmediği tecrübeli futbolcu rotasını Almanya'ya doğru çizdi.

Süper Lig ekiplerinden de teklif alan Ekici, gelen teklifleri bir bir reddediyor. Kariyerine Almanya'da devam etmek isteyen 30 yaşındaki orta sahaya Hannover 96 talip oldu.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Şu anda 2. Bundesliga'da mücadele eden Hannover 96, Bundesliga'ya çıkmak için golcü bir orta saha arıyor.

Eski günlerine dönmek isteyen Mehmet Ekici'ye talip olan Alman kulübü, sözleşme detaylarını görüşmek için futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Taraflar anlaşma sağlanması halinde sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe'de 2017 yılından bu yana sadece 58 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, 5 maçta gol atabildi.