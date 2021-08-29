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- Mehmet Ekici'ye Şanlıurfaspor'dan teklif
Mehmet Ekici'ye Şanlıurfaspor'dan teklif
Bir dönem Trabzonspor ve Fenerbahçe forması giyen Mehmet Ekici son 2 sezondur Bundesliga takımlarıyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Deneyimli isme Şanlıurfaspor talip oldu.
- Haber Merkezi
- 29.08.2021 - 09:53
Bir dönem Trabzonspor ve Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Mehmet Ekici son olarak sarı-lacivertli takımdaydı.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen Ekici sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılmıştı.
Geçtiğimiz sezon hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan ve Hannover takımında idmanlara çıkan tecrübeli orta sahaya sürpriz bir teklif geldi.
ŞANLIURFASPOR TEKLİF YAPTI
TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor Mehmet Ekici'ye teklif yaptı. Son 2 sezondur hiçbir takımda forma giymeyen Ekici'nin kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.