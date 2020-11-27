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    Mehmet Ekici'ye Türkgücü München talip oldu

    Mehmet Ekici'ye Türkgücü München talip oldu

    Fenerbahçe'de istenileni veremeyen ve transfer döneminde takım bulamadığı için bir süredir kulüpsüz olan Mehmet Ekici'yi Almanya 3. lig takımlarından Türkgücü München listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 08:55
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    Bayern Münih altyapısından yetişen; Werder Bremen kariyeriyle birlikte Süper Lig'e dönen Mehmet Ekici, Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonun ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

    Sarı-lacivertli forma altında yaşadığı sakatlıklarla birlikte kariyeri büyük bir düşüşe geçen tecrübeli futbolcu sezon başında serbest kalırken, transfer döneminde adı birçok kulüple anılmasına karşın kulüpsüz kaldı.

    Mehmet Ekici ye Türkgücü München talip oldu #1

    Galatasaray ile temas halinde olan Mehmet Ekici'nin transferi Fatih Terim'in veto etmesiyle gerçekleşmemişti.

    Ocak ayına kadar bireysel idmanlarını sürdüren Ekici'ye Almanya 3. Lig ekiplerinden Türkgücü Ataspor München talip oldu. Bir dönem Rus takımlarıyla da temas kuran ancak sonuç alamayan 30 yaşındaki orta sahanın teklifi düşündüğü ve kararını kısa bir süre içerisinde vereceği öğrenildi.

    Mehmet Ekici ye Türkgücü München talip oldu #2

    SERCAN SARARER DE FORMA GİYİYOR

    Türkgücü München'de Abdullah Avcı döneminde milli takıma çağrılan Sercan Sararer de forma giyiyor.

    Mehmet Ekici, Fenerbahçe formasıyla 3 sezonda sadece 45 maça çıkabilirken takımına 3 gol 2 asistlik katkı sağlayabildi.

    Mehmet Ekici ye Türkgücü München talip oldu #3

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