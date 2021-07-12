Mehmet Topal Beşiktaş'ta

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de oynayan Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, yeni sezon için kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Daha önce Alanyaspor’dan Salih Uçan’ı kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, Mehmet Topal transferinde de mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş yönetimi, defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

NTV Spor’un haberine göre; tecrübeli futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçecek.

Topal, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 32 maça çıkarken, 3 gol, 3 asistlik bir performansla takımına katkı sağladı.

ÜÇ FARKLI KULÜPLE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞAN İLK FUTBOLCU

Mehmet Topal, Süper Lig tarihinde üç farklı kulübün formasıyla şampiyonluğa ulaşan ilk oyuncu olmasıyla da dikkat çekiyor.

Başakşehir | 2019/20

Fenerbahçe | 2013/14

Galatasaray | 2007/08