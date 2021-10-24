Meksikalı Alvarez için Salma Hayek devrede

Ajax'ın Meksikalı yıldızı Edson Alvarez, Hollywood yıldızı ve vatandaşı Salma Hayek'in kendisini transfere ikna etmeye çalıştığını açıkladı.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax formas giyen Edson Alvarez, kendisine gelen transfer teklifini açıkladı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’den teklif aldığını açıkladı.

Meksikalı futbolcu, Hollywood aktrisi Salma Hayek’ten telefon aldığını açıkladı.

Hollanda basınından De Telegraaf’a açıklamalar yapan Alvarez, Hayek’in onu ikna etmeye çalıştığını söyledi.

“TEKLİFİ REDDETTİM”

Alvarez, “Meksikalılığı ile bilinen birisi olarak beni aradı ve Fransa’ya transfer olmamı istedi.” dedi.

“Bu beni şaşırttı ve mutlu etti. Ama kesinlikle Ajax’ta devam etmek istiyordum ve bunu ona da açıkladım.” diyen oyuncu, teklifi reddettiğini belirtti.

Rennes kulübünün sahibi Francois-Henri Pinault, Salma Hayek’in eşi.

Bu sezon Ajax ile 11 maça çıkan Edson Alvarez, 2 gol attı.