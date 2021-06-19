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    Memphis Depay, Barcelona'da

    Memphis Depay, Barcelona'da

    Barcelona, Memphis Depay ile 2 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2021 - 19:58
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 20:23
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    Barcelona, Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

    Barcelona'dan yapılan açıklamada Memphis Depay ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Barcelona, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.

    Paylaşılan videoya, "Bir aslanın kalbi" not düşüldü.

    Memphis Depay, Barcelona'da İZLE

    BONSERVİS ÖDENMEDİ

    Memphis Depay'ın Olimpik Lyon ile sözleşmesi sona ermesi nedeniyle Barcelona bu transfer için bonservis bedeli ödemedi.

    27 yaşındaki Hollandalı oyuncu daha önce PSV Eindhoven ve Manchester United formalarını da giydi. Depay, geçen sezonu 40 resmi maçta 22 gol ve 12 asistle kapatmıştı.

    Memphis Depay, Barcelona da #1

    Memphis Depay, Barcelona da #2

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