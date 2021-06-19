Memphis Depay, Barcelona'da

Barcelona, Memphis Depay ile 2 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu.

Barcelona, Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada Memphis Depay ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Barcelona, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Paylaşılan videoya, "Bir aslanın kalbi" not düşüldü.

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BONSERVİS ÖDENMEDİ

Memphis Depay'ın Olimpik Lyon ile sözleşmesi sona ermesi nedeniyle Barcelona bu transfer için bonservis bedeli ödemedi.

27 yaşındaki Hollandalı oyuncu daha önce PSV Eindhoven ve Manchester United formalarını da giydi. Depay, geçen sezonu 40 resmi maçta 22 gol ve 12 asistle kapatmıştı.