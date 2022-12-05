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    Memphis Depay'ın performansı Fenerbahçe'yi üzdü

    Barcelona'da gözden düşen Memphis Depay için nabız yoklamaya hazırlanan Fenerbahçe, Hollandalı yıldızın Katar'daki formu sonrası işinin zor olacağına inanıyor.
    • 05.12.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 12:01
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    Memphis Depay'ın performansı Fenerbahçe'yi üzdü

    Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında yer alan Memphis Depay, Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Hollanda'nın ABD'yi yenerek çeyrek finale çıktığı maçta 28 yaşındaki oyuncu, harika bir gole imza attı ve etkili bir futbol sergiledi.

    Depay vitrinde

    Depay'ın dev turnuvada vitrine çıkması, sarı-lacivertliler için transferi daha da zorlaştıracak gibi görünüyor.

    Memphis Depay ın performansı Fenerbahçe yi üzdü #1


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