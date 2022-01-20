Menemenspor, Bafetimbi Gomis'in kuzenini transfer etti

Menemenspor, Bafetimbi Gomis'in kuzeni olan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Honore Gomis ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, Honore Gomis transferini resmiyete kavuşturdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Ümraniyespor takımında yer alan kanat oyuncusu Honore Gomis ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

27 MAÇ 2 GOL 2 ASİST

Eski Galatasaraylı yıldız Bafetimbi Gomis'in kuzeni olan Senegalli 25 yaşındaki santrfor, ilk yarıda Ümraniyespor formasıyla 27 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.