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    Menemenspor, Bafetimbi Gomis'in kuzenini transfer etti

    Menemenspor, Bafetimbi Gomis'in kuzeni olan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Honore Gomis ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 10:38
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    Menemenspor, Bafetimbi Gomis'in kuzenini transfer etti

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, Honore Gomis transferini resmiyete kavuşturdu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Ümraniyespor takımında yer alan kanat oyuncusu Honore Gomis ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

    27 MAÇ 2 GOL 2 ASİST

    Eski Galatasaraylı yıldız Bafetimbi Gomis'in kuzeni olan Senegalli 25 yaşındaki santrfor, ilk yarıda Ümraniyespor formasıyla 27 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.

    Menemenspor, Bafetimbi Gomis in kuzenini transfer etti #1


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