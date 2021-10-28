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- Menemenspor, genç futbolcu Mehmet Alper Özdemir ile anlaştı
Menemenspor, genç futbolcu Mehmet Alper Özdemir ile anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Mehmet Alper Özdemir'i renklerine bağladı.
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 23:00
2002 doğumlu genç oyuncu Mehmet Alper Özdemir, amatör kümeden TFF 1. Lig'e transfer olarak önemli bir başarıya imza attı.
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Kariyerine Ümraniye Yamanspor'da başlayan ve sonrasında Ortaköyspor, Poligon Fethiyespor ve Bostancıspor gibi ekiplerin formalarını giyen Mehmet Alper Özdemir ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
1.68 boyunda olan 2002 doğumlu oyuncu, sağ kanat ve forvet arkası olarak görev yapmakta.