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    Menemenspor, genç futbolcu Mehmet Alper Özdemir ile anlaştı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Mehmet Alper Özdemir'i renklerine bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 23:00
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    Menemenspor, genç futbolcu Mehmet Alper Özdemir ile anlaştı

    2002 doğumlu genç oyuncu Mehmet Alper Özdemir, amatör kümeden TFF 1. Lig'e transfer olarak önemli bir başarıya imza attı.

    1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

    Kariyerine Ümraniye Yamanspor'da başlayan ve sonrasında Ortaköyspor, Poligon Fethiyespor ve Bostancıspor gibi ekiplerin formalarını giyen Mehmet Alper Özdemir ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

    1.68 boyunda olan 2002 doğumlu oyuncu, sağ kanat ve forvet arkası olarak görev yapmakta.

    Menemenspor, genç futbolcu Mehmet Alper Özdemir ile anlaştı #1

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