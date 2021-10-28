Menemenspor, genç futbolcu Mehmet Alper Özdemir ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Mehmet Alper Özdemir'i renklerine bağladı.

2002 doğumlu genç oyuncu Mehmet Alper Özdemir, amatör kümeden TFF 1. Lig'e transfer olarak önemli bir başarıya imza attı.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kariyerine Ümraniye Yamanspor'da başlayan ve sonrasında Ortaköyspor, Poligon Fethiyespor ve Bostancıspor gibi ekiplerin formalarını giyen Mehmet Alper Özdemir ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.



1.68 boyunda olan 2002 doğumlu oyuncu, sağ kanat ve forvet arkası olarak görev yapmakta.