Mensah için G.Saray ve Beşiktaş devrede

Mensah için G.Saray ve Beşiktaş devrede

Kayserispor'un başarılı ismi Bernard Mensah, Beşiktaş ve Galatasaray'ı peşine taktı. Bonservis konusu yılan hikayesine dönen Ganalı futbolcu için iki takım da yeni tekliflerini yaptı.

Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu Bernard Mensah için yeni teklifler yapılmaya başlandı.

SATMA KİRALA

Atletico Madrid'e Mensah için 3.8 milyon euro borcu olan Kayserispor, oyuncunun transferi halinde de %40'ını İspanyol kulübe ödemek zorunda. Bu yüzden eli kolu bağlanmış olan Kayserispor'a Galatasaray'dan 'satın alma opsiyonlu kiralama' formülü geldi.

BORCUN ÜZERİNE %40 DAHA GELME İHTİMALİ

Sarı-kırmızılı yönetim, Mensah için 1.3 milyon euro kiralama bedeli önerirken, satın alma opsiyonu olarak da 3.8 milyon euro önerdi.

Halihazırda Atletico Madrid'e borcu olan Kayserispor, bir de bonservis üzerinden %40 pay vermesi halinde Madrid temsilcisine 5.3 milyon euro ödemek zorunda kalabilir. Bunu istemeyen Anadolu ekibinin Aslan'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ: 4 OYUNCU ARTI PARA

Öte yandan Mensah'a talip olan bir başka takım da Beşiktaş... Siyah-beyazlılar Kayserispor'la son yaptığı görüşmede 4 futbolcu artı bir miktar para önerisinde bulundu.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Kaysersispor, Atletico Madrid'e sattığı bedel üzerinden %40 vermek zorunda kalacak. G.Saray'ın son teklifi sonrası Kartal'ın nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.

KRİTİK EŞİK GELECEK HAFTA

Kayseri’den yıllık 1.1 milyon Euro garanti ücret alan Ganalı futbolcunun transferinde önümüzdeki hafta somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.