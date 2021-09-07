Mergim Berisha: Golle başlayacağıma inanıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, yeni transfer Mergim Berisha'yı pazar günkü Sivasspor maçında oynatmak istiyor. Formu yükselen Valencia da kanada çekilecek.

Fenerbahçe, Samatta'dan verim alamamış, Serdar Dursun da sakatlanınca hücum hattında sıkıntı yaşamıştı. Mergim Berisha'nın transferi, Fenerbahçe'de kadroyu ve dizilişi de değiştirecek.

Kuvvetli, uzun boylu Berisha, pazar günkü Sivasspor maçında sahada olacak. Son vuruşlardaki ustalığı da Berisha'nın ayağının tozuyla ilk 11'de olmasına neden olacak. Formda oyuncu Valencia ise kanada çekilecek.





"SANA GÜVENİYORUM"

Berisha ile özel görüşen Pereira, "Kaliteni bildiğim için transfer edildin. Sana güveniyorum." dedi.

İdmanlarda 23 yaşındaki Kosovalı futbolcu ile yakından ilgilenen Pereira, ortaların gole çevrilmesiyle mutlu oldu.





"GOLLE BAŞLAYACAĞIM"

Geçen sezon Salzburg formasıyla 42 maça çıkan, 2 gol atıp 14 asist gerçekleştiren Berisha, "Türkiye kariyerime golle başlayacağım. Buna inanıyorum." diyerek hocasına gol sözü verdi.

