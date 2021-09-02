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    Mergim Berisha İstanbul'da

    Mergim Berisha İstanbul'da

    Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mergim Berisha İstanbul'a geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 12:19
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    Fenerbahçe, Salzburg'un 23 yaşındaki Alman golcüsü Mergim Berisha'yı İstanbul'a getirdi.

    Forvet transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, UEFA'ya bildireceği Avrupa Ligi listesi öncesinde forvet transferinde sona geldi.

    Mergim Berisha İstanbul da #1

    BERISHA İSTANBUL'DA

    Sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen Mergim Berisha ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki golcü imza için İstanbul'a geldi.

    Fenerbahçe yöneticileri, Salzburg ile son pürüzleri gidermesinin ardından Berisha transferi resmen açıklanacak ve oyuncunun adı, UEFA Avrupa Ligi listesine yazılacak.

    Mergim Berisha İstanbul da #2

    GEÇEN SEZON 28 MAÇ 14 GOL 8 ASİST

    Öte yandan Alman golcünün geçen sezonki istatistikleri de göz dolduruyor. 28 maçta 14 gol 8 asistle Bundesliga'da öne çıkan isimlerden biri olan 25 yaşındaki oyuncu bu yıl da 2 maçta 1 gol atmıştı.

    Mergim Berisha İstanbul da #3

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