Merih Demiral, Inter yolunda

Kariyerine İtalya Serie A'da Atalanta formasıyla devam eden milli futbolcu Merih Demiral'ın yeni takımı belli oluyor.
İtalyan ekibiyle yollarını ayırması beklenen savunma oyuncusunun bir diğer milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği son Şampiyonlar Ligi finalisti Inter'e transfer olacağı yazıldı.
Atalanta kamp kadrosuna almadı
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter'in 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Inter ile Atalanta arasında bonservis görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.
Atalanta'da kamp kadrosuna da alınmayan milli stoperin transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Geçen sezon 28 maça çıktı
Temmuz 2022'de 21 milyon euro bedelle Juventus'tan Atalanta'nın yolunu tutan Merih, Teknik Direktör Gian Piero Gasperini ile sorunlar yaşadı.
Merih Demiral, geçen sezon Atalanta formasıyla 28 resmi maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 1 gollük katkı verdi.