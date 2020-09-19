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    Mert Çelik, Neftçi Bakü'ye kiralandı

    Mert Çelik ile mevcut sözleşmesini 2025'e kadar uzatan Başakşehir, genç futbolcuyu Azerbaycan takımlarından Neftçi Bakü'ye kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 17:45
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    Mert Çelik, Neftçi Bakü'ye kiralandı

    Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, 20 yaşındaki genç futbolcusu Mert Çelik'in sözleşmesini uzattı. Normalde 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, 2025'e kadar takımda olacak.

    MERT ÇELİK, NEFTÇİ BAKÜ'DE

    Bu gelişmenin ardından Başakşehir, gelişimine devam etmesi için Mert Çelik'i Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme turunda elediği Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye kiraladı.

    Mert Çelik, U21 Azerbaycan Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

    Mert Çelik, Neftçi Bakü ye kiralandı #1

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