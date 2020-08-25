Mert Çetin: 3 büyüklerin beni istemesi gurur verici

Roma’dan Hellas Verona’ya transfer olan Mert Çetin, 3 büyüklerden transfer teklifi aldığını ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyledi.

Verona forması giyen Mert Çetin, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Milli oyuncu, "Verona benim için iyi olacak çünkü oynamak istiyorum. Artık hazırlık sürecini tamamladım ve kendimi gösterme zamanım. İnşallah oynanarak kendimi herkese göstereceğimi düşünüyorum. Avrupa’da devam ediyorum ve Avrupa’da devam etmek de istiyorum." şeklinde konuştu.

"3 BÜYÜKLERİN BENİ İSTEMESİ GURUR VERİCİ"

Türkiye’den de teklifler aldığını anlatan 23 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray büyük kulüpler. Onların beni istemesi gurur verici. Onlara tabii ki saygı duyuyorum ama şu an kariyerimi Avrupa’da devam ettirmek istiyorum." açıklamasında bulundu.