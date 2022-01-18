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    Mert Çetin, Kayserispor'da

    Mert Çetin, Kayserispor'da

    Kayserispor, Serie A ekiplerinden Verona forması giyen Mert Çetin'i kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 12:28
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    Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği üzerine transferler yapılmaya devam ediyor.

    Ligde 12. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Serie A'dan da bir transfer imza attı. Geçtiğimiz günlerde lisansı çıkarılan Mert Çetin, Anadolu ekibine katıldı.

    Mert Çetin, Kayserispor da #1

    SÖZLEŞME SEZON SONUNA KADAR

    Transferi duyuran Kayserispor, "Kayserispor'umuz, yeni transferleri Andrea Bertolacci ile 2.5 yıllık, Arif Kocaman ile 4.5 yıllık, Abdulkadir Parmak ve Mert Çetin ile de sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzaladı." ifadelerini kullandı.

    25 yaşındaki stoper bu sezon Verona'da çok fazla forma şansı bulamadı. Çetin takımıyla toplamda 3 maça çıktı.

    Mert Çetin, Kayserispor da #2


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