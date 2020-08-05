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    Mert Çetin, Verona'da

    Hellas Verona, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Romalı Mert Çetin'i kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 10:15
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 10:15
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    Mert Çetin, Verona'da

    Roma'nın geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Mert Çetin, kariyerini Serie A'da sürdürme kararı aldı.

    G.SARAY DA İSTİYORDU

    Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 23 yaşındaki stoper, Verona'ya kiralandı.

    Türkiye'ye dönmek istemeyen Mert, İtalyan ekibi için bugün sağlık kontrolünden geçti.

    Mert Çetin, Verona'da #1

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