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Mert Çetin, Verona'da
Hellas Verona, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Romalı Mert Çetin'i kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 05.08.2020 - 10:15
- Güncelleme : 05.08.2020 - 10:15
Roma'nın geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Mert Çetin, kariyerini Serie A'da sürdürme kararı aldı.
G.SARAY DA İSTİYORDU
Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 23 yaşındaki stoper, Verona'ya kiralandı.
Türkiye'ye dönmek istemeyen Mert, İtalyan ekibi için bugün sağlık kontrolünden geçti.