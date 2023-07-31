Mert Günok 2 yıl daha Beşiktaş'ta forma giyecek

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Beşiktaş iç transferde Mert Günok ile sözleşme yeniledi.
Siyah-beyazlılar, tecrübeli file bekçisinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giyeceğini açıkladı.
2 yıl daha Beşiktaş'ta
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok’a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş'ta 30 maçta forma giydi
Beşiktaş, Mert Günok'u 2021'de Başakşehir'den 1.3 milyon bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
34 yaşındaki kaleci, siyah beyazlılarda 30 maçta forma giydi ve 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı.