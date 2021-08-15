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    Mert Günok Beşiktaş'ta

    Mert Günok Beşiktaş'ta

    Beşiktaş, Başakşehir'le yollarını ayıran Mert Günok'u kadrosuna kattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 19:04
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 19:44
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    3 kulvarda birden mücadele verecek alternatifli bir kadro kurmak için transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş, kaleye de takviyesini yaptı.

    Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

    Mert Günok Beşiktaş'ta İZLE

    Mert Günok Beşiktaş ta #1

    BEŞİKTAŞ’IN 7. TRANSFERİ

    32 yaşındaki futbolcu, Valentin Rosier, Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ın ardından Beşiktaş'ın bu yaz yaptığı 7. transfer oldu.

    Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Mert Günok değerli bir kaleci, Türk olması da önemli, yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert arasında kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

    Mert Günok Beşiktaş ta #2

    Mert Günok Beşiktaş ta #3

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