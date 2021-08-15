Beşiktaş, Başakşehir'le yollarını ayıran Mert Günok'u kadrosuna kattığını açıkladı.

3 kulvarda birden mücadele verecek alternatifli bir kadro kurmak için transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş, kaleye de takviyesini yaptı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Mert Günok Beşiktaş'ta İZLE



BEŞİKTAŞ’IN 7. TRANSFERİ

32 yaşındaki futbolcu, Valentin Rosier, Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ın ardından Beşiktaş'ın bu yaz yaptığı 7. transfer oldu.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Mert Günok değerli bir kaleci, Türk olması da önemli, yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert arasında kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.