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    Mert Günok'un tercihi Beşiktaş

    Başakşehir kalecisi Mert Günok için hem Beşiktaş hem Galatasaray transfer mücadelesi veriyor. Mert'in Muslera nedeniyle Beşiktaş'a yakın olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 09:30
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    Mert Günok'un tercihi Beşiktaş

    Başakşehir kalecisi Mert Günok'u da listesine alan ve bir süredir bu oyuncu için kulübüyle temas halinde olan Beşiktaş yönetimi, Galatasaray'ın da devreye girmesi nedeniyle çalışmalarına hız verdi.

    Mert Günok un tercihi Beşiktaş #1

    MUSLERA'NIN YEDEĞİ OLMAK İSTEMİYOR

    Mert'i transfer ederek hem kaleyi yerli anlamda daha güçlendirecek hem de yabancı sayısı nedeniyle kadro mühendisliği konusunda elini sağlamlaştıracak olan siyah- beyazlı yönetim gibi, Mert'in de Beşiktaş'ı istediği ortaya çıktı.

    Galatasaray'da Muslera'nın yedeği olmak yerine, Beşiktaş'ta Ersin ve Utku ile dönüşümlü oynamayı tercih edeceği belirtilen Mert'in bu nedenle siyah-beyazlı kulübe daha yakın olduğu ortaya çıktı.

    Mert Günok un tercihi Beşiktaş #2

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