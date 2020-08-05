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    Mert Hakan ile Gökhan Gönül beklemede

    Mert Hakan ile Gökhan Gönül beklemede

    Fenerbahçeli taraftarlar, TFF'nin yaptığı limit açıklamasının ardından prensip anlaşmasına varılan Mert Hakan Yandaş ile Gökhan Gönül'ün durumlarını merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 11:02
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 11:02
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    Mert Hakan ile Gökhan Gönül beklemede

    Dün resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takımların harcama limitlerini duyurmuştu.

    Sapma oranıyla birlikte sadece 177 milyon liralık limit verilen Fenerbahçe'de, camia ayağa kalktı.

    Şu anki maaş bütçesi 64 milyon euro (528 milyon TL) olan sarı-lacivertlilerin, bırakın transfer yapması, mevcut kadroyu koruması bile talimatlara göre ceza alma sebebi.

    Mert Hakan ile Gökhan Gönül beklemede #1

    MERT HAKAN İLE GÖKHAN'IN DURUMLARI NE OLACAK?

    Dün olağanüstü toplanan yönetimin ne yapacağı merak edilirken, taraftarların aklı ise anlaşılan oyuncularda.

    G.Saray'ın istediği Mert Hakan ile Beşiktaş'ın bırakmak istemediği Gökhan Gönül'le prensip anlaşmasına varan Kanarya, eğer TFF tarafından limit değişimi yapılmazsa bu isimleri kadrosuna katamayacak.

    Yönetim, bu iki futbolcuya imza attırsa bile, Falette örneğinde olduğu gibi oyuncuları sahaya çıkaramayacak.

    İlerleyen günlerde bu konuda yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

    Mert Hakan ile Gökhan Gönül beklemede #2

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