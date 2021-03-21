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    Mert Hakan ve Ersin Destanoğlu'na yakın takip

    Mert Hakan ve Ersin Destanoğlu'na yakın takip

    Torino ve Genoa'nın Mert Hakan Yandaş'ı, Lyon ve Marsilya'nın ise Ersin Destanoğlu'nu bu akşamki derbide tribünden izleyeceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2021 - 10:21
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    Süper Lig'in 31. haftasının en kritik maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

    Avrupa'nın bazı önemli kulüplerinin, bu akşam saat 19.00'da başlayacak dev maçı tribünden izleyeceği belirtildi.

    ERSİN, LYON VE MARSİLYA'NIN RADARINDA

    Uzun süredir Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin'i takip eden Lyon ve Marsilya'nın scout ekipleri, Vodafone Park'a gelip 20 yaşındaki eldiveni çıplak gözle izleyecek.

    Mert Hakan ve Ersin Destanoğlu na yakın takip #1

    İTALYANLAR MERT HAKAN'IN PEŞİNDE

    Son dönemde çıkışa geçen Mert Hakan Yandaş ise İtalyanların dikkatini çekmeyi başardı.

    Torino ve Genoalı yetkililer, 26 yaşındaki oyuncu için tribünden takip edecek.

    Mert Hakan ve Ersin Destanoğlu na yakın takip #2

     

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