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Mert Hakan ve Ersin Destanoğlu'na yakın takip

Mert Hakan ve Ersin Destanoğlu'na yakın takip

Torino ve Genoa'nın Mert Hakan Yandaş'ı, Lyon ve Marsilya'nın ise Ersin Destanoğlu'nu bu akşamki derbide tribünden izleyeceği öğrenildi.