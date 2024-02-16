Mert Hakan Yandaş, yeni sözleşme bekliyor Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımda kalmak istiyor.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunda Sivasspor'dan transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Sabah'ın haberine göre; kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek isteyen Mert Hakan, yönetime sezon sonuna kadar bekleyeceğini ve hiçbir takımla görüşmeyeceğini iletti.

16 maçta oynadı

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 16 maçta forma giydi ve 676 dakika süre aldı.

Mert Hakan Yandaş bu sürede 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.