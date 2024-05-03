Mert Hakan Yandaş'ın kaderi Ali Koç'un elinde Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Mert Hakan Yandaş ile ilgili gelişme yaşandı. Başkan Ali Koç, Mert Hakan ile ilgili kararını verdi.

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2020-21 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili gelişme yaşandı.

Kalmak istediğini iletti

Fenerbahçe'ye 2020-21 sezonunda Sivasspor'dan bedelsiz olarak gelen Mert Hakan Yandaş'ın 4 yıllık kontratı 30 Haziran'da sona erecek.

Sarı-lacivertli takımda devam etmek isteyen ve yeni sözleşme bekleyen 29 yaşındaki oyuncu, isteğini yönetime bildirdi.

Yeni başkanı bekliyor

Haziran ayındaki başkanlık seçiminin sonucunu bekleyecek Mert Hakan, sonrasında yol haritasını çizecek.

Başkan Ali Koç yeniden aday olup, devam etmesi halinde oyuncu ile 2 yıl daha anlaşmak istiyor.

Bu sezon ne yaptı?

Bu sezon toplam 24 maçta görev alan tecrübeli orta saha, sadece 1022 dakika sahada kaldı. 3 gol-6 asiste imza attı.