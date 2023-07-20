Mert Müldür ve Salih Özcan bombası! Süper Lig devi alıyor Yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, milli futbolcular Salih Özcan ve Mert Müldür'ü transfer etmek için kolları sıvadı.

Kaleye Livakovic'i transfer etmesi durumunda 3 yerli kuralında sorun yaşayacak olan Fenerbahçe, Türk oyuncu arayışına girdi.

Sağ bek ve orta saha için Mert Müldür ve Salih Özcan ismi öne çıkarken, sarı-lacivertlilerin kadrosunu bu iki isimle güçlendirmesi bekleniyor.

Sırada Mert ve Salih var

Sassuolo ile görüşerek 24 yaşındaki Mert'in durumunu soran Fenerbahçe, transfere oldukça yaklaştı. İtalyan ekibinin 5 milyon euro istemesi üzerine teklifini 3.5 milyon euro olarak güncelleyen sarı-lacivertliler görüşmelerde neredeyse sona geldi.

Borussia Dortmund'da forma giyen 25 yaşındaki Salih Özcan için de Alman deviyle görüşen Ali Koç ve kurmayları bu transfer için de tüm fedakarlıkları yaparak yerli kuralı konusunda rahatlamak istiyor.

Geçen sene 36 maçta oynadı

Hatırlanacağı üzere Salih, 5 milyon euro karşılığında Dortmund'a transfer olmuş ve geçen sezon 36 maça çıkmıştı.