Mertens için Roma devrede Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens için İtalyan devi Roma talip oldu.

Galatasaray'da Zalgiris maçında attığı şık golle takımına turu getiren Dries Mertens için flaş bir iddia geldi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, Roma'ya önerildi. İtalyan ekibinin henüz net bir girişimi olmazken Mourinho'nun deneyimli oyuncuyu kadrosunda isteyebileceği belirtildi. Kısa sürede iletişime geçecekler Öte yandan İtalyan kaynaklar, Roma'nın oyuncu ile ilgili kısa süre içinde bilgi alacağını yazdı. Galatasaray ile toplam 35 maça çıkan Mertens, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.