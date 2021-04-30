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    Messi, Barcelona ile sözleşme yenileyecek

    Messi, Barcelona ile sözleşme yenileyecek

    Barcelona'daki geleceği merak konusu olan yıldız futbolcu Lionel Messi'nin, Katalan ekibinde futbol hayatına devam edeceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 13:34
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    Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

    El Mundo Deportivo'nun İspanyol kanalı TV3'e dayandırdığı haberine göre, Lionel Messi, Barcelona'da kalıyor.

    BAŞKAN İKNA ETTİ

    Haberde, Kral Kupası finalinin ardından Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın, Arjantinli yıldız futbolcuyla yemekte bir araya geldiği ve takımda kalması için onu ikna ettiği ve kulüpte kalmaya devam edeceği belirtildi.

    Messi, Barcelona ile sözleşme yenileyecek #1

    2 YILLIK SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİ

    Resmi teklif için sözleşme detaylarının konuşulduğu ve Lionel Messi'nin 2 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi. Ayrıca anlaşma gereği Messi'nin, fulbolu bıraktıktan sonra da Barcelona'da kalacağı öğrenildi.

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    ADI PSG VE CITY İLE ANILMIŞTI

    Lionel Messi'nin sezon içerisinde takımdan ayrılmak istediği yönünde haberler çıkmış ve bu gelişmenin ardından Arjantinli yıldızın Manchester City ve Paris Saint Germain ile adı anılmaya başlanmıştı.

    Messi, Barcelona ile sözleşme yenileyecek #3

    43 MAÇTA 34 GOL

    Altyapısından yetiştiği Barcelona'da 2005 yılından beri A Takım'da forma giyen yıldız futbolcu, Katalan ekibiyle bu sezon çıktığı toplam 43 maçta 34 gole imza atmayı başardı.

    Messi, Barcelona ile sözleşme yenileyecek #4

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