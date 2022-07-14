PSG'nin iddiaların aksine Messi'yle 1 yılı opsiyonlu sözleşme imzalamadığı ve bu yüzden Arjantinli süper yıldızın gelecek sezon sonu sözleşmesinin biteceği yazıldı. Messi'ye yeni sözleşme önerilecek.

Fransız ekibi PSG, geçtiğimiz sezon başında Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'yi kadrosuna katmıştı.

İspanyol Marca Gazetesi; PSG'nin Arjantinli süper yıldızla 1 yılı opsiyonlu sözleşme imzalamadığını iddia etti. Daha önce Arjantinli'nin sözleşmesinde opsiyon olduğu iddia ediliyordu. Buna göre 35 yaşındaki Lionel Messi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2023'de sona erecek.

Haberde yer alan detaya göre; Fransa Ligue 1 ekibinin yönetimi, Lionel Messi ile koşullar ne olursa olsun devam etmek istiyor. PSG, Kylian Mbappe'de olduğu gibi Arjantinli on numarayı da kadroda tutmak için elinden geleni yapacak.

Kararını Dünya Kupası'ndan sonra verecek

35 yaşındaki Messi'ye 1 yıllık yeni sözleşme teklifi yapılması planlanıyor. Arjantinli ise cevabını Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra verecek. Messi, Arjantin'in kupada alacağı sonuçlara göre Fransa'da kalma ya da ayrılma kararını alacak.

Geçtiğimiz sezon kariyerinin en durgun sezonlarından birini geçiren Lionel Messi, PSG adına çıktığı 34 maçta 11 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.