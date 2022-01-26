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    Mesut Bakkal, Denizlispor'da

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Mesut Bakkal ile anlaştığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 12:47
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    Mesut Bakkal, Denizlispor'da

    Sezona transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadroyla, antrenör Veli Acar yönetiminde başlayan Denizlispor, Bandırmaspor'a mağlup olunan ilk hafta sonrası yasağı açıp teknik direktörlük görevine Serhat Gülpınar'ı getirdi. Gülpınar'la yollar, takım 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşınca ayrıldı.

    Genç teknik adam yerine göreve getirilen Türk futbolunun eski yıldızlarından Fatih Tekke de kötü gidişe çare olamadı.

    Kulüpte ikinci kez göreve gelen Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyip son 16 turuna kalmasına rağmen ligde 10 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Denizlispor, düşme hattına demir attı.

    YENİ HOCA MESUT BAKKAL

    Denizlispor, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Mesut Bakkal ile anlaştığını duyurdu.

    Yeşil-siyahlı kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılan bilgilendirme metninde, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Mesut Bakkal'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Mesut Bakkal, Denizlispor da #1


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