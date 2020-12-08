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    Mesut Özil Amerika'ya doğru

    Mesut Özil Amerika'ya doğru

    Arsenal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mesut Özil'in, DC United'dan gelen teklife sıcak baktığı belirtildi.
    • DHA
    • 08.12.2020 - 15:42
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 16:02
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    Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in yeni adresi belli oluyor...

    Adı Fenerbahçe ile anılan 32 yaşındaki futbolcunun, Washington ekibi DC United'dan gelen teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.

    TİCARİ OLARAK BAKIYOR

    Mesut'un, özelikle kurduğu e-spor takımı M10 Esports'un ve kendi koleksiyonu olan M10 Streetwear markalarının ticari faaliyetlerini ABD'de daha iyi yöneteceğini düşünmesinden dolayı DC United'a gideceği belirtildi.

    Ayrıca DC United tarafından Özil'e sunulan 'ABD'de M10 Futbol Akademisi kurma' projesi de tecrübeli oyuncu için diğer önemli kriter.

    Mesut Özil Amerika ya doğru #1

    FENERBAHÇE DEFTERİ KAPANDI

    Öte yandan bugün bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Elden oyuncu çıkarmazsak devre arasında transfer yapacak bir durumumuz yok. Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçeli ama gerçekleşmesi zor bir rüya. Ekonomik şartlarını kaldırabilecek konumda değiliz." diyerek transfer söylentilerine son noktayı koymuştu.

    Mesut Özil Amerika ya doğru #2

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