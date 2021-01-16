Mesut Özil, Arsenal'le sözleşme feshi için anlaştı

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil Arsenal'le sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacak.

Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan ve transferi an meselesi olan Mesut Özil ile kulübü Arsenal, The Athletic'in haberine göre sözleşmenin feshedilmesi için prensipte anlaşma sağladı.

ARSENAL'LE ANLAŞTI

Haberde, 32 yaşındaki Mesut Özil'in bu hafta sonu Fenerbahçe'ye transferinin tamamlanmasının beklendiği de ifade edildi.

Mesut Özil'in sezon sonuna kadar alacağı olan 7 milyon sterlinlik rakam üzerinden Arsenal ile bir anlaşma sağladığı da haberde dile getirildi.

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, "Şartlar elverdiği biçimde 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz. Mesut Özil sürecini hep birlikte izleyeceğiz." demişti.

EMRE BELÖZOĞLU SİNYALİ VERMİŞTİ

Fenerbahçe'nin genlerinde yıldız oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Eğer bu transfer olursa ilk defa böyle bir şey olacak. Camia adına da başkan adına da çok pozitif bakıyorum fakat kolay da görmüyorum. Bizim kendimize göre planlarımız var. Mesut'un da kulübüyle bir sözleşmesi var. Mesut çok büyük bir yıldız. Hangi takımda oynarsa oynasın 2 maçtan birinde gole katkı veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin özellikle de bizim olduğumuz dönemde böyle bir oyuncuya sahip olmasından çok memnuniyet duyarım. Kendisi ve menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Süreç ağır ilerliyor ama Mesut her zamankinden daha yakın. Mesut'un kendi çocukluk hayalinin içinde olması ve Fenerbahçe'nin böyle bir rüyasının olması, bu adımı ilk defa bu kadar yakınlaştırdı." ifadelerini kullanmıştı.