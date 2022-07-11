Mesut Özil, Başakşehir yolunda

Fenerbahçe ile kontratını fesheden Mesut Özil, Süper Lig'in bir başka takımı Başakşehir ile temas halinde. Yıldız futbolcunun maaş konusunun çözülmesinin ardından imzalar atılacak.

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Mesut Özil'in Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ile görüştüğü ortaya çıktı.

İstanbul'dan ayrılmak istemeyen yıldız futbolcunun Kısıklı'daki evinde oturmaya devam etmek için sarı-lacivertlilerde kalmakta ısrar etmesi üzerine devreye giren Emre Belözoğlu ve Başakşehir yönetiminin dünyaca ünlü ismi Başakşehir formasını giymesi için ikna ettiği de gelen haberler arasında.

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İsmail Kartal kadro dışı bırakmıştı

Süper Lig'de 36 maçta 8 gol 3 asist yapan Mesut Özil, Konyaspor maçının devre arasında İsmail Kartal ile tartışarak kadro dışı bırakılmıştı.

32 yaşındaki futbolcunun turuncu-lacivertli takıma transfer olması bekleniyor.