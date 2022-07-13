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    Mesut Özil, Başakşehir'de

    Mesut Özil, Başakşehir'de

    Fenerbahçe ile yollarını ayıran yıldız oyuncu Mesut Özil, Başakşehir'le anlaşma sağladı.
    • 13.07.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 16:58
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    Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

    532 gün süren Fenerbahçe macerasında 36 maça çıkan Özil, 8 gol ve 3 asist yaparak takımına beklenen katkıyı sağlayamadı.

    Gelecek sezonun parasını da aldı

    Sansürsüz Futbol'un haberine göre; Başakşehir ile görüşen ve anlaşması an meselesi olan Mesut'un sarı-lacivertlilerle olan kontratını feshetmek için gelecek sezonun maaşını da peşin olarak aldığı öğrenildi.

    Bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncunun transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Mesut Özil, Başakşehir de #1

    Başakşehir'e transfer oldu

    Adı Başakşehir ile anılan Mesut'la ilgili İstanbul ekibi bir paylaşımda bulundu. Göksel Gümüşdağ'ın 22 Aralık 2018'de Mesut Özil ile ilgili söylediği, "Bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişecek." sözlerini paylaştı.

    AA'nın haberine göre Başakşehir, yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardı. İmzaların yarın atılması bekleniyor.

    Mesut Özil, Başakşehir de #2

    Fenerbahçe de ayrılığı duyurdu

    Ayrıca konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Mesut Özil, Başakşehir de #3


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