Mesut Özil: Çocukken Okocha'nın F.Bahçe formasını giyerdim

Çocukken Fenerbahçeli olduğunu açıkça söyleyen Mesut Özil, "Türkiye'ye gitmem söz konusu olursa sadece Fenerbahçe'ye giderim" dedi.

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorduğu soruları cevaplayan Mesut Özil, Fenerbahçe'yle ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu.

Çocukken sarı-lacivertli takımı tuttuğunu belirten Özil, "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım." dedi.

OKOCHA İTİRAFI

Rıdvan Dilmen'in en beğendiği Türk futbolcu olduğunu aktaran 32 yaşındaki futbolcu, küçüklüğünde Nijeryalı Jay Jay Okocha'nın 10 numaralı Fenerbahçe formasını giydiğini de ifade etti.

"SADECE FENERBAHÇE'YE GİDERİM"

Yıldız oyuncu, "Arsenal ile sözleşmen bittikten sonra kariyerine devam edecek misin?" sorusuna "Futbolculuk kariyerime son vermeden önce Türkiye ve ABD'de forma giymek istiyorum. Türkiye'ye gitmem söz konusu olursa sadece Fenerbahçe'ye giderim." cevabını verdi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ FENERBAHÇE"

Tecrübeli oyuncu, "Almanya'da Fenerbahçeli bir çocuk olarak büyüdüm. Her Türk-Alman çocuk bir Türk takımı tutarak büyür. Benim takımım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü." şeklinde konuştu.