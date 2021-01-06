Mesut Özil, Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro alacak

Fenerbahçe ile 3.5 yıllığına anlaşan Mesut Özil'in, yarım sezonluk maaşını Arsenal ödeyecek. Yıldız futbolcu kalan 3 sezonda ise yıllık 5 milyon euro alacak.

Fenerbahçeli taraftarların rüyası gerçek oldu...

Uzun süredir Mesut Özil'i transfer etmek için uğraşan sarı-lacivertliler, sonunda yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ile 3.5 yıllığına el sıkışan 32 yaşındaki futbolcunun ne kadar ücret alacağı da belli oldu.

YILLIK 5 MİLYON EURO

Bu sezonki maaşını Arsenal'den alacak olan Mesut'un, gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'de yıllık 5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

2.5 MİLYON EURO DA İMZA PARASI

Transfer için bonservis bedeli ödemeyecek olan Kanarya'nın ayrıca, Özil'e 2.5 milyon euro da imza parası vereceği belirtildi.

Fenerbahçe, Mesut Özil ile anlaştı HABERİ