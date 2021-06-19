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    Mesut Özil Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor

    Mesut Özil Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor

    Teknik direktör arayışları yoğun bir mesaiyle devam eden Fenerbahçe’nin potansiyeli ve kadro gücü de dikkat çekiyor. Mesut Özil gibi bir ismin yanında genç yıldızlar öne çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 09:38
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    Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları yoğun bir şekilde devam ediyor.

    Burada sarı-lacivertlilerin elini güçlendiren esas konu ise kulübün taşıdığı potansiyel ve kadro gücü.

    Kadroda tüm dünyanın tanıdığı Mesut Özil gibi bir marka ismin olması göze çarpıyor.

    Mesut Özil Fenerbahçe nin elini güçlendiriyor #1

    ÖZİL’İN OLMASI GÜÇ KATIYOR

    Teknik direktörlerle yapılan her görüşmede Özil gibi bir yıldızın olması güç katıyor.

    Bununla beraber kadroda Avrupa’da da takip edilen potansiyelli genç yıldızların olması artı bir avantaj kazandırıyor.

    Mesut Özil Fenerbahçe nin elini güçlendiriyor #2

    GENÇ OYUNCULAR DA DİKKAT ÇEKİYOR

    Kaleci Altay Bayındır’ın 21 yaşında olmasına rağmen son 3 senedeki maç sayısının 100’ü aştığı görülüyor. Altay’ın Milli Takım’la EURO 2020’de olması da dikkat çekiyor.

    Kadroda benzer şekilde ay-yıldızlı formayı giyen ve 25-26 yaş bandında olan Ozan Tufan ile İrfan Can Kahveci gibi iki isim bulunuyor.

    Macaristan Milli Takımı’nın değişilmezlerinden 24 yaşındaki stoper Attila Szalai de önemli bir örnek. Mevcut kadrodan 23 yaşındaki Bright Osayi-Samuel’in olması da gözlerden kaçmıyor.

    Mesut Özil Fenerbahçe nin elini güçlendiriyor #3

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