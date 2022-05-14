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    Mesut Özil, Necaxa'ya transfer oluyor

    Mesut Özil, Necaxa'ya transfer oluyor

    Fenerbahçe'de beklenilen performansı sergileyemeyen Mesut Özil'e Meksika Ligi takımı Necaxa'ın talip olduğunu yazıldı.
    • 14.05.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 18:06
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    Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısında Vitor Pereira ile kötü bir devre geçiren Fenerbahçe, ikinci yarıda İsmail Kartal ile fırtınalar estirmesine rağmen şampiyonluğu Trabzonspor'a kaptırdı.

    Diğer yandan sarı-laciverli ekibe büyük umutlarla transfer edilen fakat istenilen performansı sergileyemeyen Mesut Özil'e Meksika'dan talip çıktığı öğrenildi.

    Mesut Özil, Necaxa ya transfer oluyor #1

    Necaxa Mesut Özil' talip oldu

    Meksika basınından Fox Deportes'te yer alan habere göre; Meksika takımlarından Necaxa'ın ortakları arasında yer alan Özil'in yeni sezonda kırmızı-beyazlı ekipte forma giyebileceği yazıldı.

    Haberde, tecrübeli yıldızın Fenerbahçe teknik direktörü ve teknik ekibi ile anlaşmazlıklar yaşadığı, yeni sezonda kadroda düşünülmediği ifadeleri yer aldı.

    Ayrıca Mesut Özil'in Necaxa takımına ofansif yönden katkı verebileceğini ve yaratıcılığı sayesinde skora etki edebileceği de eklendi.

    Mesut Özil, Necaxa ya transfer oluyor #2

    Kadro dışı bırakılmıştı

    2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye bedelsiz katılan Mesut Özil, çıktığı 37 maçta 9 gol atarken, 3 de asist yaptı.

    Ayrıca Real Madrid gibi birçok dünya devinde forma giyen Özil, İsmail Kartal ile soyunma odasında tartışma yaşadığı için 24 Mart tarihinde alınan karar ile kadro dışı bırakılmıştı.

    Mesut Özil, Necaxa ya transfer oluyor #3


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