Fenerbahçe uzun süredir temas halinde olduğu Mesut Özil transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe, taraftarların heyecanla beklediği Mesut Özil'i KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Öte yandan Mesut Özil ise NTV'ye yaptığı açıklamalarda çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

"GURURLA TAŞIYACAĞIM"

Mesut Özil, "Zaten konuşmalarımda da Fenerbahçeli olduğumu söylemiştim. Fenerbahçe'me geldiğim için çok mutluyum. Allah'a şükür bu transfer oldu. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım" dedi.

Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de VİDEO

Rıdvan Dilmen'in "Antrenman durumun nasıl, takımla mı çalıştın?" sorusuna ise 32 yaşındaki oyuncu, "Hep as takımla antrenman yapıyordum. Son dönemde bir Almanya'ya uğradım, İngiltere'ye döndüğümde karantinadaydım. İdmanları evde yaptım. Bayadır maç oynamıyorum. Ama fizik olarak fit'im, bir sorun yok" yanıtını verdi.