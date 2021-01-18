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    Mesut Özil transferi Avrupa basınında

    Mesut Özil transferi Avrupa basınında

    Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olması, Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Bild, The Guardian ve ESPN gibi dünyaca ünlü gazeteler, haberi manşetlerine taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 12:07
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    Fenerbahçe, yıllardır istediği Mesut Özil transferini nihayet bitirdi.

    Dün İstanbul'a gelen 32 yaşındaki futbolcu, sportif direktör Emre Belözoğlu tarafından karşılandı.

    "ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

    Kısa bir açıklama yapan yıldız oyuncu, "Sadece Fenerbahçe'nin rüyası değil, benim de rüyam gerçek oldu. Fenerbahçe benim çocukluk hayalim." dedi.

    Mesut'un sarı-lacivertlilere imza atması, Türkiye'de olduğu gibi Avrupa basınında da gündem oldu.

    Bild, The Guardian ve ESPN gibi dünyaca ünlü gazeteler, haberi manşetlerine taşıdı.

    The Guardian: Mesut Özil Arsenal'a veda etti. 32 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe forması giyecek.

    Mesut Özil transferi Avrupa basınında #1

    GOAL: Mesut Özil İstanbul'da.

    Mesut Özil transferi Avrupa basınında #2

    BİLD: Hoşçakal Arsenal, merhaba İstanbul. Mesut Özil Fenerbahçe'de.

    Mesut Özil transferi Avrupa basınında #3

    ESPN: Mesut, 'Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum' dedi.

    Mesut Özil transferi Avrupa basınında #4

    The Sun: Mesut Özil Fenerbahçe'ye imza atmak için Türkiye'ye gitti.

    Mesut Özil transferi Avrupa basınında #5

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