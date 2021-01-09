Mesut Özil transferi için sponsor desteği

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'in, sarı-lacivertlilerden toplam 17 milyon euro kazanacağı ve bu paranın 10 milyon eurosunun sponsorlar tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde adım adım sona yaklaşıyor...

32 yaşındaki futbolcuyla el sıkışan yönetimin, oyuncuya verilecek maaşın büyük bir kısmını sponsorlara ödeteceği öğrenildi.

Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve gazeteci Candaş Tolga Işık, yıldız futbolcunun toplam 17 milyon euro alacağını ve bu paranın 10 milyon eurosunun iki farklı sponsor tarafından karşılanacağını yazdı.

"6-7 MİLYON EUROSUNU F.BAHÇE VERECEK"

Işık, “Fenerbahçe, transfer tamamlanırsa Mesut Özil’e 4+4+4 milyon euro (+5 milyon imza parası) maaş verecek. İmza parasını bir Fenerbahçeli, geri kalan kısmın yarısını bir başka Fenerbahçeli ‘sponsor’ olarak karşılayacak. Kulübün kasasından çıkacak para 6-7 milyon euro civarı.” dedi.