Mesut Özil, Werder Bremen'le temasta

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi geleceği merak konusu olan Mesut Özil ile ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yıldız futbolcu Werder Bremen'le görüşme halinde.

Tecrübeli orta sahanın Almanya'ya geri dönebileceği öğrenildi. Yıldız oyuncunun eski takımı Werder Bremen'le temas halinde olduğu kaydedildi.

Tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili alınan kadro dışı kararının devam edeceğini Jorge Jesus açıklamıştı. 67 yaşındaki teknik adam düzenlenen imza töreninde gelen soruya, "Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil ise gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Burada her zaman öncelik Fenerbahçe. Ben de buradaki oyuncularla oynayacağım." cevabını verdi.

Fenerbahçe'yle bağları koptu

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un da kadroya dahil etmediği Mesut Özil öncelikle ticari girişimleri için Endonezya'ya gitti. Sarı-lacivertli taraftarların tepkilerine rağmen Endonezya'da iş görüşmelerinde bulunan Alman futbolcuyla ilgili sert eleştiriler yapıldı. Süper Lig devinin tecrübeli orta sahası takım arkadaşlarının kamp yaptığı dönemde de yine bir yurt dışı seyahatinde bulundu. Alman futbolcu, kız kardeşinin düğünü için Almanya'ya uçtu.

Tecrübeli futbolcunun son hamlesi ise Fenerbahçe ile iplerin kopma noktasına geldiğini gösterdi. 33 yaşındaki on numara, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bıraktı. Mesut Özil'in bu son hamlesi sonrası Fenerbahçe taraftarları da başarılı oyuncuya karşı aynı hamlede bulundu.

Fenerbahçe'de takıma geri dönmesi artık mümkün olmayan Mesut Özil'le ilgili Alman basınında olay bir haber gündeme geldi.

Eski takımı istiyor

Sarı-lacivertli kulübü sosyal medya hesapları üzerinden de takibi bırakan tecrübeli futbolcunun Werder Bremen'in radarında olduğu belirtildi.

Bundesliga 2'den Bundesliga'ya yükselen Werder Bremen'de Genel Direktör Frak Baumann'ın Mesut Özil'le ilgili çalışmalara başladığı vurgulandı.

Frank Baumann ile Mesut Özil birbirlerini Werder Bremen sayesinde iyi tanıdığı ve zaman zaman görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Ünlü futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırıp bonservisini alacak olması Alman kulübünü umutlandıran bir detay olarak öne çıkarıldı.

Werder Bremen'de yıldızı parlamıştı

Frank Baumann'ın Mesut Özil'i bedelsiz olarak kadroya katmayı planladığı kaydedildi. 34 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmasını bekleyen Werder Bremen'in henüz transfer için resmi girişimlerde bulunmadığı vurgulandı.

Mesut Özil, 2007-2010 yılları arasında Werder Bremen formasıyla 108 müsabakada forma giydi. Tecrübeli futbolcu bu süreçte 16 gol ve 54 asist üretti.