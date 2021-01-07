Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki forma numarası

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Mesut Özil, formada memleketinin plaka numarasını tercih etti. Özil, gelecek sezondan itibaren ise 10 numaralı formayı giyecek.

2021 yılının ilk bombasını patlatan Fenerbahçe, dün Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil ile her konuda anlaşmıştı.

32 yaşındaki futbolcunun alacağı maaş ve oturacağı evin (Kısıklı) ardından forma numarasını da belli oldu.

2.5 milyon euro imza parası, 5 milyon euro da yıllık maaş alacak olan Özil, formada memleketinin plaka numarasını tercih etti.

SENEYE 10 NUMARAYI ALACAK

Yarım sezon 67 numaralı forma ile mücadele edecek olan tecrübeli futbolcu, önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı'na göre bir futbolcu, sezon içerisinde forma numarasını başka bir oyuncuya devredemiyor. Bu nedenle Mesut, Samatta'nın giydiği 10 numaralı formayı önümüzdeki sezon sırtına geçirecek.