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    Mesut Özil'in maaşını Koç şirketleri karşılayacak

    Mesut Özil'in maaşını Koç şirketleri karşılayacak

    Fenerbahçe'nin yeni transferi olması beklenen Mesut Özil'in 5 milyon euro olacak olan garanti yıllık ücretinin Koç Holding bünyesindeki 2 şirket tarafından karşılanacağı bilgisine ulaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 11:27
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    Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde mutlu sona ulaşması beklenen transferi Mesut Özil sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarları heyecanladıran tweetler atarken masa başında da büyük bir mücadele sürüyor.

    Mesut Özil in maaşını Koç şirketleri karşılayacak #1

    KOÇ ŞİRKETLERİ MAAŞI KARŞILAYACAK

    Bir dönem dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Özil, Arsenal'de kadro dışı kalmasının ardından yeni takım arayışlarına girmiş ve çocukluk takımı olan Fenerbahçe'ye transferi de tam bu sırada ciddileşmişti.

    Akşam'ın haberine göre; Ali Koç'un rüya olarak nitelendirdiği bu transferde yıllık 5 milyon euro olacak olan garanti ücretin büyük bölümünün Koç Holding'e ait 2 şirket tarafından karşılanacağı öğrenildi.

    Mesut Özil in maaşını Koç şirketleri karşılayacak #2

    MENAJERİ DE OLUMLU KONUŞMUŞTU

    Öte yandan Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt “Mesut Özil, Fenerbahçe’ye transfer olursa Fenerbahçe sevdalısı olarak Türkiye’ye gelecek. Transfer için yüzdelik bir dilim vermem mümkün değil, son anlarda beklenmedik pürüzler çıkabiliyor. Ben her zaman hayırlısıyla olsun diyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

    Mesut Özil in maaşını Koç şirketleri karşılayacak #3

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