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    Mesut Özil'in menajeri: Fenerbahçe'de mutluyuz

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan yıldız oyuncu Mesut Özil ile ilgili, menajeri Erkut Söğüt açıklamalarda bulundu.
    • 11.06.2022 - 13:56
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    Mesut Özil'in menajeri: Fenerbahçe'de mutluyuz

    Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği sürüyor. Geride kalan sezonda Konya maçı sonrası kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü yıldız için Jorge Jesus, bu kararın devam edeceğini söylemişti.

    "İstanbul'da mutlu"

    Mesut'un menajeri Erkut Söğüt ise kendilerine yönetimden herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi. Söğüt, "Mesut için değişen bir şey yok. Ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'de ve İstanbul'da mutlu. 2 yıllık sözleşmesi var. Bize herhangi yeni bir açıklama yapılmadı." ifadelerini kullandı.

    Mesut Özil in menajeri: Fenerbahçe de mutluyuz #1


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