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    Mesut Özil'in sözleşme fesih bedeli

    Mesut Özil'in sözleşme fesih bedeli

    Fenerbahçe ile olan sözleşmesini noktalayan Mesut Özil'in sarı-lacivertlilerden gelecek sezonun parasını da istediği kaydedildi.
    • 12.07.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 11:21
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    Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

    532 gün süren Fenerbahçe macerasında 36 maça çıkan Özil, 8 gol ve 3 asist yaparak takımına beklenen katkıyı sağlayamadı.

    Gelecek sezonun parasını da aldı

    Sansürsüz Futbol'un haberine göre; Başakşehir ile görüşen ve anlaşması an meselesi olan Mesut'un sarı-lacivertlilerle olan kontratını feshetmek için gelecek sezonun maaşını da peşin olarak aldığı öğrenildi.

    Mesut Özil in sözleşme fesih bedeli #1

    Taraftar baskısı istemiyor

    "Evin oğlu" denilerek transfer edilen başarılı oyuncunun bu isteği taraftarları üzerken İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Mesut Özil'in Başakşehir'de taraftar baskısı olmadan gerçek futbolunu oynayabileceğini düşündüğü de gelen haberler arasında.

    Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcudan boşalan 10 numarayı Arda Güler'in giymesi bekleniyor.

    Mesut Özil in sözleşme fesih bedeli #2


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