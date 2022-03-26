Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
661.660
1.40%
BTXN Coin
40.96
-1.30%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C
    Mesut Özil'in yeni rotası belli oluyor

    Mesut Özil'in yeni rotası belli oluyor

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, takımdan ayrılıyor. Alman Bild gazetesi, yıldız oyuncunun MLS'e transfer olabileceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürüyor. Özellikle Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması Alman basını başta olmak üzere İngiltere ve İspanya'da da gündem oldu.

    Kadro dışı kararlarının sebepleri henüz resmi olarak açıklanmasa da Alman basını Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşanan tartışmayı ve tartışmanın tüm ayrıntılarını ortaya çıkardı.

    Ayrıca Bild gazetesi Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılacağını iddia ederken yıldız oyuncunun yeni rotasını da açıkladı.

    Mesut Özil in yeni rotası belli oluyor #1

    YENİ ROTA ABD

    Bild'de yer alan haberin detayında Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği ve ABD'ye transfer olmak istediği belirtildi. Haberin detayında Mesut Özil'in MLS kulüpleriyle görüşmelere başlayabileceği iddia edildi. Haberde "Ocak 2021'de büyük bir törenle başlayan Fenerbahçe ve Mesut Özil masalı artık sona eriyor." ifadelerine yer verildi.

    Mesut Özil in yeni rotası belli oluyor #2

    "HİKAYE BİTİYOR"

    Almanya'nın bir diğer önemli haber sitelerinden Der Spiegel, Fenerbahçe ve Mesut Özil'in yol ayırmında olduğunu iddia etti. Peter Ahrens imzalı haberde "2014 Dünya Kupası şampiyonu Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki hikaye son buluyor." ifadelerine yer verildi.


    İlginizi Çekebilir

    Rusya Merkez Bankası'ndan 'altın alımlarına' ilişkin yeni karar
    Ekonomi

    Rusya Merkez Bankası'ndan 'altın alımlarına' ilişkin yeni karar

    Elon Musk, 2024'te ilk dolar trilyoneri olacak
    Teknoloji

    Elon Musk, 2024'te ilk dolar trilyoneri olacak

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!
    Bitcoin

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!

    Görüş Bildir