Metin Diyadin, Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği'nde sportif direktör Baki Mercimek olurken, teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde iki imza birden atıldı.

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine başkan Niyazi Akdaş, basın sözcüsü Muhammer Akyüz, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek katıldı.

Diyadin, Ankara ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

“İKİ YIL İÇERİSİNDE HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ”

İmzanın ardından sportif direktörlük görevine getirilen Baki Mercimek, "Eski bir futbolcu olarak tecrübelerimi buraya aktaracağım. Yurt dışında çok değerli gurbetçilerimiz var. Hocamızla alt yapı ve yurt dışından birçok sporcuyu takımımıza kazandırmayı hedefliyoruz.

Doğru insanlarla burada olmak çok önemli benim için. Hiç düşünmeden bu zor dönemde görevi kabul ettim. İnşallah iki yıl içerisinde hedeflerimize ulaşacağız." açıklamasında bulundu.

“SÜRECE İHTİYACIMIZ VAR”

3 yıllığına teknik direktörlük görevine getirilen Metin Diyadin, "İlk futbolculuk dönemimde takım yine 1'inci Lig'de oynuyordu. Bugün ise teknik adam olarak yine takımın başına 1'inci Lig'de gelmiş oldum.

Sürece ihtiyacımız var. Altyapıdan bazı oyuncuları A takıma alacağız ve o bölgelere transfer yapmayacağız. Altyapımız Türk futboluna çok büyük değerler kazandırmıştır. İnşallah yeni dönemde zoru başaracağız.'' diye konuştu.