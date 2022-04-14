Metin Öztürk, Nuri Şahin ile çalışmak istiyor

Metin Öztürk, Nuri Şahin ile çalışmak istiyor

Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, göreve gelmesi halinde genç hoca Nuri Şahin'le çalışmayı düşünüyor.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından, sarı-kırmızılılar seçime gitti.

30 Nisan'da yapılacak seçimler öncesinde Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, başkanlık için yarışacak.

Galatasaray'ın İspanyol hocası Domenec Torrent'in kötü performansıyla iki başkan adayı da Torrent ile yeni sezonda devam etmek istemiyor.

Metin Öztürk, Nuri Şahin'i istiyor

Adaylardan Metin Öztürk ilk adayını belirledi bile. Öztürk, Antalyaspor'u çalıştıran genç teknik direktör Nuri Şahin ile yeni sezonda çalışmak istiyor.

"Yeni Terim olabilir"

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Metin Öztürk, tüm konuşmalarında Nuri Şahin'in yeni Fatih Terim olabileceğini söylüyor.

Nuri Şahin, bu sezon Antalyaspor'un başında çıktığı 30 maçta 15 galibiyet 6 beraberlik aldı. Genç hoca Akdeniz ekibiyle 9 maçını da kaybetti.



